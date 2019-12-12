Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor - Son Dakika

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor

6 saat önce

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında lösemi hastası 5 yaşındaki Deniz Beren Dayıoğlu'nu ziyaret ederek, hediyeleriyle mutlu etti.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor, System.String[]

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında lösemi hastası 5 yaşındaki Deniz Beren Dayıoğlu'nu ziyaret ederek, hediyeleriyle mutlu etti.


Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler ile yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Evlerde inceleme yaparak ihtiyaç listesi çıkaran öğrenciler, daha sonra buna göre tamirat, boya, badana, elektrik işlerini yapıyor.


Proje kapsamında okul müdür yardımcısı Ayşe Berat Metin, öğretmenler Orcan Baydır ve Asude Tulay ile öğrenciler, Kübra-Sercan Dayıoğlu çiftinin lösemi hastası 5 yaşındaki Deniz Beren'i ziyaret etti. Deniz'e kitap okuyan öğretmen ve öğrenciler, aynı zamanda yanında götürdükleri hediyeler ile mutlu etti.


Okul müdür yardımcısı Ayşe Berat Metin, öğrencilerin sorumluluk almasına yönelik projelerini aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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