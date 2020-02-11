Manisa mevsimlik işçi ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa mevsimlik işçi ölü bulundu

7 saat önce

Mevsimlik işçi ölü bulunduMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55), ölü bulundu.

Mevsimlik işçi ölü bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan (55), ölü bulundu. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir yara izine rastlanmayan Doğan'ın cesedi otopsiye gönderildi.

Menemen- Manisa Karayolu üzerinde bulunan Muradiye Orman Fidanlığı'na bugün saat 10.00 sıralarında gelen çalışanlar, mevsimlik işçi 2 çocuk babası İbrahim Doğan'ı kanepede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Doğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir yara izine rastlanmayan Doğan'ın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi. Doğan'ın 3 ay önce çalışmak üzere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Manisa'ya geldiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa mevsimlik işçi ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:48 Kaynak: DHA
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