Manisa MHP Alaşehir İlçe Başkanı Apan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP İlçe Başkanı Ali Apan (57), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP İlçe Başkanı Ali Apan (57), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, geçen 5 Nisan'da oğlu Mehmet Apan için kiralık ev bakmak için çıktığı beş katlı bir binanın dördüncü katında aniden rahatsızlandı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apan, beyin kanaması teşhisi konulup, ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında beyinde ödem oluşması üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tutulan Apan, dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Apan'ın bugün yakınları tarafından alınna cenazesi, ilk olarak MHP Alaşehir İlçe Lokali önüne getirildi. Burada partililer ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından Apan'ın cenazesi öğlende Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Cenaze camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Buradaki cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP'li Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, Apan'ın annesi Emine Apan, eşi Fadime Apan, çocukları Gökberk Apan, Mehmet Apan, Emine Apan ve kardeşi Ahmet Apan katıldı. Cenazede Apan'ın annesi, eşi ve çocukları güçlükle ayakta durabildi. Emine Apan'ın, oğlunun tabutuna konulan çerçeveli fotoğrafına sarılıp, Sen daha genceciktin. Beni neden bırakıp, gittin diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.



Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı namazın ardından Apan'ın cenazesi doğduğu kırsal Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülüp gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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