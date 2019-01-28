Son Dakika Haberleri: Manisa Milletvekili Akkal, İyi Parti'den İstifa Etti

Manisa Milletvekili Akkal, İyi Parti'den İstifa Etti

2 saat önce

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Manisa Milletvekili Akkal, İyi Parti'den İstifa Etti, System.String[]
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partiden istifa ettiğini açıkladı. Akkal, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm luzüm üzerine istifa ediyorum" dedi.

İYİ Parti'den dilekçe yazarak, istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, Manisa belediye başkanı adayının belirlenmesi çalışmalarında, parti genel merkeziyle ters düştüğü gerekçesiyle bu kararı aldığı öne sürüldü. 

Tamer Akkal'ın istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı, 39'a düştü; bağımsız milletvekili sayısı ise 3'e yükseldi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Manisa, İYİ Parti, Milletvekili, Politika
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