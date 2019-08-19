Manisa Milletvekili Aydemir'in acı günü
43 dakika önce
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir vefat etti.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: AA
'in babası Hüseyin Aydemir
vefat etti.
Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Hüseyin Aydemir, tedavi gördüğü Akhisar
Mustafa Kirazlıoğlu Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Aydemir'in cenazesi yarın öğle vakti Akhisar Hilaliye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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