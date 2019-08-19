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Manisa Milletvekili Aydemir'in acı günü

43 dakika önce

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir vefat etti.

Manisa Milletvekili Aydemir'in acı günü, System.String[]
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir vefat etti.
Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Hüseyin Aydemir, tedavi gördüğü Akhisar Mustafa Kirazlıoğlu Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Aydemir'in cenazesi yarın öğle vakti Akhisar Hilaliye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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