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Manisa milletvekili Aydemir'in acı günü

1 saat önce

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir'in cenazesi toprağa verildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Akhisar Mustafa Kirazlıoğlu Hastanesinde dün yaşamını yitiren 78 yaşındaki Hüseyin Aydemir'in cenazesi, Akhisar Hilaliye Camisi'ne getirildi.
AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazını oğlu kıldırdı
Hüseyin Aydemir'in cenazesi, oğlu Muammer Aydemir'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Akhisar Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 65. hükümet Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti ve MHP il başkanları, eski milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ile Aydemir ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı.
Hüseyin Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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