Manisa minik öğrencilerden mehmetçiğe duygulandıran destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe duygulandıran destek

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayraklarıyla donatarak Fırat'ın doğusunda süren Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Kula'da bir anaokulunun minik öğrencileri, harekata katılan Mehmetçiği unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçiğe selam gönderirken, diğer yandan okul müdürü Selma İnan ve sınıf öğretmeni Duygu Kırlı'nın katkılarıyla hazırladıkları destek metnini okudu. Metinde ise şu ifadeler yer aldı

Kahraman asker ağabeylerim, cesaretli olduğunuz için, hepimiz uyurken nöbet tuttuğunuz için, vatanımızı koruduğunuz için, bayrağımızı dalgalandırdığınız için, güçlü olduğunuz için, sayenizde okula gelebildiğimiz için, cesur olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz, sizden bayrağı teslim almak için dört gözle bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bayrağımız hiç inmeyecek, ezanımız hiç dinmeyecek.