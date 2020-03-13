MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı - Son Dakika

MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

6 saat önce

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gürkan Değirmenci idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan sürücü Şerif Süleyman Ağırbaş (33) eşi Nazire Nazlı (24) ve çocukları Huriye Nisa (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) karayoluna savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirirdiği belirlenirken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan çiftin 2 çocuğu ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yara almadan kurtulan otomobil şoförü Ahmet Gürkan Değirmenci, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

Motosiklet, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
03:47 Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi
03:47 - Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı
03:47 - İsrail'de okullara 'virüs' tatili
03:42 Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
03:31 KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]