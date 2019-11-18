Manisa motosiklet sürücüsü çarpıp kaçtı

Motosiklet sürücüsü çarpıp kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin çarptığı 37 yaşındaki Öznur Arlı, yaralandı. Kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yiğitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Arlı'ya çarptı. Yere düşen Arlı, yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Arlı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öznur Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası kaçan sürücünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.