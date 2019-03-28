Son Dakika Haberleri: Manisa Motosiklete Çarpmamak İçin Ters Şeride Girdi, Otomobille Çarpıştı

Manisa Motosiklete Çarpmamak İçin Ters Şeride Girdi, Otomobille Çarpıştı

26 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi'nin bulvar olarak kesiştiği Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden 75. Yıl Mahallesi yönüne giden Halil Bağbozan (23), iddiaya göre, aniden önüne kıran motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, yönetimindeki 54 EA 883 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Nurullah Öz (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobille, karşılıklı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre şok yaşayan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Araçlar ise polis ekiplerince kaza yerinde yapılan inceleme sonrası çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Motosiklete Çarpmamak İçin Ters Şeride Girdi, Otomobille Çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]