MANİSA Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti
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Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu tepki çektiManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yan yana yolculuk yapan 2 ayrı gencin motosikletleri üstünde yaptığı akrobasi hareketleri tepki çekti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yan yana yolculuk yapan 2 ayrı gencin motosikletleri üstünde yaptığı akrobasi hareketleri tepki çekti. Kendi canlarını hiçe sayan gençler, olası bir kazada başkalarına da zarar verebileceklerini düşünmedi.
İzmir- Manisa çevre yolunda ilerleyen iki motosikletli genç, yaptığı akrobasi hareketleriyle adeta ölüme davetiye çıkardı. İzmir yönüne ilerleyen motosikletli gençlerin başta kask olmak üzere herhangi bir koruyucu giysi kullanmadıkları görüldü. Hızla araçlarıyla ilerleyen gençler, motosikletlerinin üzerine yüzüstü uzanarak tehlike yarattı. Hareketleriyle sadece kendilerinin değil diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan gençleri, yolda ilerleyen bir sürücü cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, gençlere tepki gösterdi.
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