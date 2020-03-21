MANİSA Motosikletlinin hareketleri korkuttu - Son Dakika

Motosikletlinin hareketleri korkuttu

MANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde seyir halindeki motosikletlinin trafiği tehlikeye düşürme anları, tepki çekti. Bir otomobil sürücünün cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, trafiği tehlikeye düşürüyor. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, tepki topladı.