MANİSA Motosikletlinin hareketleri korkuttu - Son Dakika

MANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı