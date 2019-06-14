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MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

3 saat önce

Motosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı.

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı. Bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaza anı görüntülendi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Furkan Köprülüoğlu (21) yönetimindeki 45 ABJ 766 plakalı motosikletle, Fatma Kamiloğlu (51) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletinden savrulan Köprülüoğlu, kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Köprülüoğlu'nu ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Köprülüoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Turgutlu, Güncel
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