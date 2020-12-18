Manisa Müftülüğünden Hakkari'ye kardeş eli - Son Dakika

Manisa Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları temsilcileri, Hakkari'deki ihtiyaç sahipleri için bebek bakım ürünleri ve giyim yardımında bulundu.

Diyanet Vakfı üyesi kadınlar tarafından temin edilen atkı, bere, eldiven ve çeşitli hediyeler, Manisa Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde kolilenerek Hakkari'ye gönderildi.

Manisa İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şube Başkanı Mustafa Soykök, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kollarının desteğiyle Hakkari'ye ulaştırılmak üzere 4 bin 530 parça malzeme toplandığını söyledi.

Soykök, hayırsever Manisalıların organizasyonuyla havaların soğuduğu günlerde atkı, bere ve bebek bakım ürünlerini Hakkari'deki ihtiyaç sahiplerine göndererek dostluk köprüsü kurduklarını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz ise "Manisa'nın değerli kadınları ve müftülüklerimizde bulunan kadınlarımız ilmek ilmek iyilik projesine destek sağladı. Kadınlarımızın kendi göz nurlarıyla ördükleri eldiven, atkı ve bereler de var. Hazırlanan yardım kolilerimiz Hakkari İl Müftülüğüne gönderilecek ve oradan da ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak." diye konuştu.