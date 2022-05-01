Manisa Müftülüğünden üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması - Son Dakika
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Manisa Müftülüğünden üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması

01.05.2022 21:38
Manisa Müftülüğünden üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması

Manisa Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Manisa Şubesi hayırseverlerin destekleriyle bayramda memleketine gidemeyen üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerini karşıladı.

Manisa Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Manisa Şubesi hayırseverlerin destekleriyle bayramda memleketine gidemeyen üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerini karşıladı.

Müftülükten yapılan açıklamada gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler yürüten Müftülüğün örnek bir çalışmaya daha imza attığı belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören ve ekonomik sebeplerle bayramda memleketlerine gidemeyen 14 üniversite öğrencisinin otobüs biletleri Müftülük ve TDV Manisa Şubesince karşılandı.

Açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Soykök, bayramların sevinç ve neşeli günler olduğunu, kişilerin sevdiklerine kavuşma ve onlarla kucaklaşma zamanı olduğunu dile getirdi.

Gençlerin aileleriyle buluşmalarına katkı sunarak göstermek istediklerini belirten Soykök şunları kaydetti:

"Ailelerinden kilometrelerce uzakta olup Manisa'mızda bize emanet olan gençlerimizin bayramı ailelerinden ayrı geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. Manevi danışmanlarımızca tespit edilen gençlerin gidiş dönüş biletlerini TDV Manisa Şubesi olarak satın alıp onları memleketlerine yolcu ettik. KYK yurtlarında barınan gençlerimizin, bayram neşesini yaşamaları için hazırladığımız bayram harçlıklarını ve otobüs biletlerini, yurtlarda görevli manevi danışmanlarımız aracılığıyla kendilerine takdim ettik."

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Üniversite, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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