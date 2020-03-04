Manisa muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldı - Son Dakika

Manisa muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldı

6 saat önce

Muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Muhammet Emin S.'nin (5) oynadığı sırada çelik halat ile direk arasına sıkıştırdığı eline, hastanede 6 dikiş atıldı.

Muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Muhammet Emin S.'nin (5) oynadığı sırada çelik halat ile direk arasına sıkıştırdığı eline, hastanede 6 dikiş atıldı. Kudbettin S. (40), oğlunun başına gelenin başkalarının da başına gelmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta meydana geldi. Annesi Hediye S. ile pazardan dönen Muhammet Emin S., telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına, çevredekiler koştu. Muhammet Emin S.'nin, halat ile direk arasına sıkışan eli çıkarılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuğun annesini çevdekiler sakinleştirdi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Muhammet Emin S.'nin, sağ el parmaklarında ezilme ve kesikler oluştuğu öğrenildi. Eline 6 dikiş atılan Muhammet Emin, hastaneden taburcu edildi.

Müteahhitlik yapan baba Kudbettin S., "Telefon direğini sabitleyen çelik halatı tutan oğlumun parmağı sıkışmış. Parmağının etleri sıyrılmıştı. 6 dikiş atıldı. Bu başkalarının da başına gelebilir. İllaki çocuk olması gerekmiyor. Başkalarının da canının yanmaması için bir an önce önlem alınması gerekiyor. Tek isteğimiz bu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa muhammet'in çelik halatla direk arasına sıkışan eline 6 dikiş atıldı

Muhammet Emin, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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