Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika

Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sürecin haklı ve insani taleplere dayandığını belirterek MÜSİAD olarak tüm imkanlarıyla devletin yanında yer aldıklarını söyledi.

Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sürecin haklı ve insani taleplere dayandığını belirterek MÜSİAD olarak tüm imkanlarıyla devletin yanında yer aldıklarını söyledi.

Ürper, yaptığı yazılı açıklamada Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ürper, açıklamasından şu ifadelere yer verdi:


" İdlip'de 33 gencecik evladımız hakka yürüdü. Şehitlik mertebesi ile teslimi emanet oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almamıştır.

Mesele sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü değil aynı zamanda yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi de korumaktır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü süreç haklı ve insani taleplere dayanıyor.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Suriye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı
Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]