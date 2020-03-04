Manisa MÜSİAD'dan Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sürecin haklı ve insani taleplere dayandığını belirterek MÜSİAD olarak tüm imkanlarıyla devletin yanında yer aldıklarını söyledi.

Ürper, yaptığı yazılı açıklamada Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ürper, açıklamasından şu ifadelere yer verdi:



" İdlip'de 33 gencecik evladımız hakka yürüdü. Şehitlik mertebesi ile teslimi emanet oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almamıştır.

Mesele sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü değil aynı zamanda yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi de korumaktır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü süreç haklı ve insani taleplere dayanıyor.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır."