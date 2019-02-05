Son Dakika Haberleri: Manisa Müsiad Lokma Hayrı Yaptı

Manisa Müsiad Lokma Hayrı Yaptı

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, hasta olan üyesi ve vatandaşlar için lokma hayrı yaptı.

Manisa Müsiad Lokma Hayrı Yaptı, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, hasta olan üyesi ve vatandaşlar için lokma hayrı yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma hayrına MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Hasta olan dernek üyesi Hakan Özkul ve tedavi gören vatandaşlar için lokma hayrı gerçekleştirdiklerini belirten Ürper, "Hastalarımız için maneviyatlarının güçlü olması ve morallerinin yerinde olması önemlidir. Bugün burada iş adamı, işçi, öğrenci, ev kadını, emekli, esnaf herkes el açıp dua etti. Hasta olup şifa bekleyen tüm hastalarımızın dualarını Allah kabul etsin" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa, Güncel
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