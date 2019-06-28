Son Dakika Haberleri: Manisa MÜSİAD Makedon öğrencileri kahvaltıda ağırladı
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Manisa MÜSİAD Makedon öğrencileri kahvaltıda ağırladı

1 saat önce

MANİSA (İHA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, Makedonya'nın Gostivar şehrinde Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ADEKSAM) eğitim gören öğrenci ve öğretmenleri kahvaltıda ağırladı.

Manisa MÜSİAD Makedon öğrencileri kahvaltıda ağırladı, System.String[]
MANİSA (İHA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, Makedonya'nın Gostivar şehrinde Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ADEKSAM) eğitim gören öğrenci ve öğretmenleri kahvaltıda ağırladı.

Çeşitli ziyaret ve programlar için Manisa'ya gelen Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri, MÜSİAD'ın organize ettiği kahvaltı programında Manisalı iş insanlarıyla bir araya geldi. MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, Makedon öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere başarılı insan olmanın sırlarını anlatan Başkan Ürper, "Başarılı olmak istiyorsanız çok çalışın, dürüst ve tutumlu olun" dedi. Makedon öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Ürper, "Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkiler kardeşlik esası üzerine tesis edilmiştir. Ayrıca Balkan ülkelerinde Türkiye ve Manisa tarafından yapılan tüm yatırımlar bölgedeki Müslüman halkın yararınadır. Bu konuda da sizlere büyük işler düşüyor. Gelecekte Türkiye ile Makedonya arasındaki köprüyü sizler oluşturacaksınız" dedi.

Makedon öğrenci ve öğretmenler de kendilerini kahvaltıda ağırlayan Başkan Reşit Ürper, yönetimi ve iş insanlarına teşekkürlerini sundu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Hikmet Doğan, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa, Güncel
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