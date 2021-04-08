Aydın'da çiftçilere zirai don uyarısı - Son Dakika

Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren 12 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerine kadar zirai don tehlikesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizin kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 12.04.2021 Pazartesi günü sabahına kadar Aydın'ın iç kesimlerinde ( Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Yenipazar, Nazilli, ilçelerinde) hafif zirai don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - AYDIN