Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza su teminine yönelik hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla Yunusemre ilçemiz Uncubozkoy'de bulunan 7.500 metreküplük içme suyu depomuzda yapacağımız hat iyileştirme ve geliştirme çalışmamız dolayısıyla 75. Yıl, Güzelyurt, Laleli, Mesir ve Hafsa Sultan Mahallelerinde 16.06.2022 tarihinde (15 Haziran'ı, 16 Haziran'a bağlayan gece) 24.00 ila 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak - Son Dakika

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