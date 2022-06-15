Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak

15.06.2022 14:04
Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 7 bin 500 tonluk Uncubozköy İçme Suyu Deposunda yapacağı hat iyileştirme çalışması nedeniyle 5 mahallede 6 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 7 bin 500 tonluk Uncubozköy İçme Suyu Deposunda yapacağı hat iyileştirme çalışması nedeniyle 5 mahallede 6 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza su teminine yönelik hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla Yunusemre ilçemiz Uncubozkoy'de bulunan 7.500 metreküplük içme suyu depomuzda yapacağımız hat iyileştirme ve geliştirme çalışmamız dolayısıyla 75. Yıl, Güzelyurt, Laleli, Mesir ve Hafsa Sultan Mahallelerinde 16.06.2022 tarihinde (15 Haziran'ı, 16 Haziran'a bağlayan gece) 24.00 ila 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur" denildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'nın 5 mahallesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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