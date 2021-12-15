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Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı - Son Dakika

Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı

15.12.2021 10:02
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 6. baraj olan Emre Barajı'nın gövde dolgusuna başlandığı bildirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 6. baraj olan Emre Barajı'nın gövde dolgusuna başlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl inşaatı bitirilmesi hedeflenen baraj tamamlandığında 490 bin metreküp su tutacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajda sıyırma kazıları ve dip savak imalatlarının tamamlandığını ve gövde dolgusuna başlandığını bildirdi.

Bölgedeki İmam Deresi üzerine inşa edilen bin 50 dekar araziyi sulayacağını dile getiren Yıldız, "Emre Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Manisa Kula'da borulu basınçla sulanan alan miktarı toplam 17 bin 270 dekara çıkacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisine canlanacak. Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticiler her yıl 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı
Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Tarım, Baraj, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki Emre Barajı'nda gövde dolgusuna başlandı - Son Dakika


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