Manisa'nın Adayı Cengiz Ergün

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla yapılan toplantıda 88 ilçesiyle 3 büyükşehir, 403 ilçesi ve 387 beldesiyle 51 il olmak üzere toplamda 931 belediye başkan adayının ismi açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için aday tanıtım toplantısı düzenlendi. 88 ilçesiyle 3 büyükşehir, 403 ilçesiyle 50 il ve 387 belde olmak üzere toplamda 931 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylara ve partililere seslendi. Aday tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, büyükşehir ve MASKİ daire başkanları katıldı. Toplantıya Manisa'dan yaklaşık bin 500 partili katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve 6 ilçe belediye başkanına sevgi gösterilerinde bulunan Manisalılar, "Manisa ovası bozkurt yuvası" sloganlarıyla Ankara Atatürk Spor Salonu'nu inletti.

"Beka için milli karar, cumhur için istikrar"

"Beka için milli karar, cumhur için istikrar" sloganıyla konuşmasına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi-Ülkücü hareketin Türklüğün ve Türkiye'nin beka davası olduğunu ifade ederek, "Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor, hem de yazılan tarihe şahitlik ediyoruz. MHP, 50 yıllık birikim ve tecrübesiyle, 50 yıllık ilke ve tutarlılığıyla, 50 yıllık siyasi ahlak ve ağırlığıyla Türkiye'nin önünü açıyor, serpilip gelişmesine destek veriyor. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık veya al-ver sürecine dahil olmaksızın milli bekamızın haklarını savunmak için fedakarlıksa fedakarlık, mücadeleyse mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni de bu şekilde kavrıyoruz" dedi.

Adayların İsimleri Okunarak Tanıtıldı

Bahçeli yaptığı konuşmasının ardından aralarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de bulunduğu 3 büyükşehir, il ve ilçelerin adaylarının isimleri okunarak sahnede tanıtımları yapıldı. Aday tanıtım toplantısı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Aday tanıtım töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan da anbean canlı yayınlandı.