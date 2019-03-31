Manisa'nın Ahmetli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Alhan kazandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Alhan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Alhan 4 bin 653, CHP adayı Mehmet Eryürek 4 bin 87, DP adayı Refik Kolay bin 941 oy aldı.



-Alhan'ın özgeçmişi



Ahmet Alhan, 1959 yılında Ahmetli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ahmetli'de, liseyi Manisa'da tamamladı.1980 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini 1984 yılında bitirdi. 2000-2004 yıllarında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetini Erzurum'da yedek subay olarak tamamladı. Kars'ta Ruslar tarafından yapılan eski binaları kontrol mühendisi olarak çalıştı. Eskişehir'de spor eğitim tesisleri Çankırı'da belediye sarayı ve kütüphane inşaatlarında şantiye şefi olarak görev yaptı.



29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Ahmetli Belediye Başkanlığına seçildi. Alhan, evli ve üç çocuk babası.

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