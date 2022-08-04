Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 17:31
Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesinde bulunan kaplıcanın kurulu bulunduğu alanda, ilk belirlemeye göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.

Bölgedeki kuru otların alev alması sonucu yangın, kaplıcanın depo olarak kullandığı binaya ulaştı.

Yangına itfaiyenin yanı sıra orman işletme şefliğine bağlı arazöz ve Turgutlu Belediyesinden su tankeri ile müdahale edildi.

Söndürülen yangında depo alanında bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeline ambulans ekibi müdahale etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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