Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

10.08.2022 12:32
Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in (45), Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdiği kazanın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in (45), Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdiği kazanın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gültekin'in, paraşütün kanadının açılmaması nedeniyle 20 metre yükseklikten yamaca düştüğü görüldü.

Çevresinde yamaç paraşütüne merakı ile tanınan, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin, dün bir grup ile Ankara'nın Ayaş ilçesindeki paraşüt tepesi mevkisinde yamaç paraşütüyle atladı. Evli ve 2 çocuk babası Gültekin, bir süre sonra zemine düşerek hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kütahya'ya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Cengiz Gültekin'in, paraşütünün kanadının açılmaması nedeniyle havada savrulduğu ve 20 metre yükseklikten hızla yamaca düştüğü görüldü. Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek "Aç şunu" dediği duyuldu. Gültekin yere düştükten sonra çevredekilerin yaptığı ilk müdahale de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde Gültekin'e kalp masajı yapıldığı, bu sırada başında bulunan diğer yamaç paraşütü sporcularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Öte yandan kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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