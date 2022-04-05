Manisa'nın Akciğerlerini Büyükşehir Yetiştiriyor - Son Dakika
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Manisa'nın Akciğerlerini Büyükşehir Yetiştiriyor

05.04.2022 17:10
Manisa'nın Akciğerlerini Büyükşehir Yetiştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 100 dönümlük alanda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından 10 bin adet fide ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Buradan yetiştirilecek ağaçların şehir peyzajında kullanılacağı belirtildi.

İl genelinde mevcut yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların kazandırılması noktasında çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehre nefes aldıracak ağaçları kendi imkanlarıyla yetiştirmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 100 dönümlük alanda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 10 bin adet fidan ve fidenin dikimi gerçekleştirildi. Burada ekilen fidelerin repikaj (fidanın daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması amacıyla bulundukları yerden daha geniş bir alana taşınması işlemi) işleminin ardından peyzaj alanlarında kullanılacağı belirtildi.

10 Bin Adet Fidan ve Fide Ekildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Bu çalışmalarımızı yürütürken, üretken belediyecilik anlayışıyla kendi bitkilerimizi ve kendi ağaçlarımızı yetiştirmeye de başladık. Karaoğlanlı'da bulunan seramızda şehrimizi süsleyen bitkileri yetiştiriyoruz. Şimdi de Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında bize tahsis edilen 100 dönümlük alanda 10 bin adet fidan ve fide ekimi gerçekleştirdik. Burada yetiştireceğimiz dut, çınar, akasya gibi ağaçların yanında çalı bitkileri, şehrimizin peyzajında kullanılacak. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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