Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı - Son Dakika
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Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

02.08.2022 09:58
Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da çıkan orman yangınının bilançosu belli oldu.

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da çıkan orman yangınının bilanço su belli oldu. Dün tamamlanan yangın söndürme raporunda, 239 hektar ormanın ve 20 hektar tarım alanının yandığı belirtildi. Gördes'te 19 Temmuz'da çıkan orman yangınında 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar görmüş, 2 şüpheli tutuklanmıştı. Kentte, 5 gün arayla 324 hektarı orman toplam 444 hektar alan yandı.

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, 24 Temmuz günü 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 2'si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi sevk edildi. Yangının sıçradığı Çaltılıçukur Mahallesi'nde metruk durumdaki 7 ev ve 1 okul ise hasar gördü. Tahliye edilen 20 evden 40 kişi, güvenli bölgeye götürüldü. 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş da tahliye edilerek yangından kurtarıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 13,5 saatin ardından kontrol altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRME RAPORU TAMAMLANDIAkhisar yangınının söndürme raporu dün itibarıyla tamamlandı. Bilançosu belli olan orman yangınında, 239 hektar orman ve 20 hektar tarım alanının zarar gördüğü tespit edildi.Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, 19 Temmuz'da buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu ise 85 hektar orman alanı, 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yangına neden olan İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan (44) tutuklanmıştı.Kentte, 5 gün arayla çıkan yangınlarda 324 hektarı orman olmak üzere 444 hektar alan yandı.

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Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla uzun ince bir yolda Sırtında ekmek teknesi elinde beyaz bastonuyla uzun ince bir yolda Yangın emniyet şeritleri binlerce hektar alanı kül olmaktan kurtarıyor Yangın emniyet şeritleri binlerce hektar alanı kül olmaktan kurtarıyor
Kaynak: DHA

Akhisar, Gördes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da, 5 gün arayla 444 hektar alan yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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