Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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