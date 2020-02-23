Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akhisar, Manisa, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]