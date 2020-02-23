Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.