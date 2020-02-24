Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

48 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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