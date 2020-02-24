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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
48 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:56 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi