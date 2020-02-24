Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

39 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi., System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - MANİSA

Akhisar, Deprem, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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