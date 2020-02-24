Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
39 dakika önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - MANİSA
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