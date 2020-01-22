Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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