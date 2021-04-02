Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
02.04.2021 18:55
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Sakarya Mahallesi'nde 10 gün karantina uygulanacağı kaydedildi.
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