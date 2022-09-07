Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama

07.09.2022 17:04
Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlada gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlada gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i ise tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Balıkesir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akhisar'daki ortak istihbari çalışmalarda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Sazyoba Mahallesi'nde tarlaya baskın yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, tarlada farklı bölgelerde, satışa hazır halde ve poşetler içinde toprağa gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tarla sahipleri A.A. ve E.A., gözaltına alındı. E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.A. ise serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama - Son Dakika
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