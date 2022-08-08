Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika
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Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

08.08.2022 15:00
Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak, kendisiyle birlikte iki otomobilin daha kaza yapmasına sebep olan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak, kendisiyle birlikte iki otomobilin daha kaza yapmasına sebep olan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaçan sürücünün yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Akhisar- Gölmarmara karayolu üzeri Sarıçalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden Akhisar yönüne seyir halinde olan sürücü L.A. (57) yönetimindeki 50 ACP 023 plakalı araç hatalı sollama yaparak, aynı istikamette seyir halinde olan S.A (37) yönetimindeki 45 HB 6417 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan 45 HB 6417 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, T.K. (42) idaresindeki 45 R 6755 plakalı otomobile vurdu. Meydana gelen kazada sürücüler T.K. ve S.A. yaralanırken, kazaya neden olan L.A. otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Gölmarmara, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı - Son Dakika
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