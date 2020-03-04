Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik... - Son Dakika

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda işçi yaralandı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü