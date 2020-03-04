Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik... - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik...

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda işçi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik..., System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda işçi yaralandı. - MANİSA

Akhisar, Manisa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:59 Kaynak: İHA
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