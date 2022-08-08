Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

08.08.2022 17:38
Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Süleymanlı Mahallesi'nde M.E.A'nın kullandığı 10 FT 495 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarpıp, devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü M.E.A. yaralandı.

Diğer kaza ise Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Akhisar Gölmarmara yolunda seyir halinde olan L.A. (57) yönetimindeki 50 ACP 023 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.A (37) idaresindeki 45 HB 6417 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında yoldan çıkan 45 HB 6417 plakalı otomobil karşı şeride geçip T.K.(42) idaresindeki 45 R 6755 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler T.K. ile S.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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