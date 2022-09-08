Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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