Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - MANİSA
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