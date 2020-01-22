Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi., System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - MANİSA

Akhisar, Deprem, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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