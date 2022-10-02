Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

02.10.2022 13:49
Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçasının da aralarında olduğu objeler ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçasının da aralarında olduğu objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K'nin (44) evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sütun ve yazıt parçası ile küçük boyutlu 23 obje ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi - Son Dakika
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