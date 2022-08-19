Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

19.08.2022 11:28
Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alkollü sürücü yönetimindeki otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde alkollü sürücü yönetimindeki otomobilin işçi taşıyan midibüse arkadan çarpması sonucu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli-Alaşehir yolu üzeri Kavaklıdere mevkisinde A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı çivi fabrikasına ait midibüse arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B'nin 1,28 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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