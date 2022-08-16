Alınan bilgiye göre, Kasım Evrengül (28) ile A.Ç. (40), Yeni Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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