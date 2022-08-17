Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü - Son Dakika
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Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü

17.08.2022 13:16
Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde dün akşam saatlerinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu 28 yaşındaki oto yıkama işi yapan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi 5 Nolu Sokakta dün gece saat 21.30 sıralarında sanayi sitesinde tostçuluk yapan A.Ç. (37) ile oto yıkama işi yapan Kasım Evrengül (28) arasında kavga çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavgada A.Ç., Kasım Evrengül'ü göğsünden bıçakladı. Kasım Evrengül göğsünden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. A.Ç. olaydan sonra suç aletiyle birlikte firar ederken, polis ekipleri A.Ç.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi sitesinde çıkan bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü - Son Dakika
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