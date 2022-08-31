Alaşehir'de silahlı yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. (24) ile K.M. (31) arasında kavga çıktı.
A.A, yanındaki silahla K.M'ye 3 el ateş ederek kaçtı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan K.M, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
K.M'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
A.A, polis tarafından gözaltına alındı.
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