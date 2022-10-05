Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

05.10.2022 11:16
Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanarak özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ramazan Çınarlıdere, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosikletteki yolcu Muhammet Aksakal'ın (22) ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün sabaha karşı Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı 45 Z 5046 plakalı motosiklet, Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrilmiş, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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