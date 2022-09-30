Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

30.09.2022 18:21
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında durdurulan bir araçtaki aramada 190 gram metamfetamin ile reçeteye tabi 2 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.M.A. (40) ve S.G. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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