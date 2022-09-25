K.C'nin ifadesinde, eşiyle aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Yakınları tarafından Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

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