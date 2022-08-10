Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı

10.08.2022 18:07
Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde freni boşalan otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde freni boşalan otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında seyir halindeki Şakir T. idaresindeki 16 BG 194 plakalı otomobil freni boşalınca kontrolden çıktı. Sürücü Şakir T., önünde seyir halindeki olan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devirdi. Hızlı giden otomobil daha sonra refüjden karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sürücü Şakir T. ile eşi Keziban T. ve kızı Medine T. hafif yaralı olmaları nedeniyle hastaneye sevk edilmek istemedi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan otomobil önce direği devirdi ardından kaldırıma çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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