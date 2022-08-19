Salihli 'den aldığı işçileri Alaşehir'e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

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