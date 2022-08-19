Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

19.08.2022 10:18
Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Salihli'den aldığı işçileri Alaşehir'e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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